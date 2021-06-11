Губернатор Владимирской области может уйти в отставку для перехода в ГД

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин может покинуть пост и пойти на выборы в Госдуму по спискам ЛДПР. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

По информации СМИ, у нынешнего главы региона два пути: оказаться в федеральной части партийного списка или возглавить территориальную группу, в составе которой будет Владимирская область.

Представители ЛДПР сообщили, что не располагают информацией по поводу отставки Сипягина. Они отметили, что официального приглашения, с помощью которого Сипягин мог быть представить партию на выборах, губернатор не получал. В администрации президента (АП) добавили, что глава Владимирской области «работает и строит планы развития региона на перспективу».

Один из источников издания убежден в том, что Сипягин окажется в федеральной части списка ЛДПР, а это — получение мандата. У представителя АП другое видение — губернатор уйдет в отставку после думских выборов.

Напомним, слухи об отставке Сипягина для перехода в Госдуму начались в феврале 2021 года. Тогда нынешний губернатор их опроверг.