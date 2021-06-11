В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

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Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявили в Правительстве ФРГ.

Как отметила представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер, разговоры о присоединении Украины к Альянсу — не "болтовня". Именно поэтому Россия будет выстраивать свою безопасность, добавила она.

"Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", — высказалась Деммер на брифинге в Берлине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нет никаких гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс.