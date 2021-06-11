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Злоумышленники оставили Иркутск без решеток на ливневой канализации

Россия
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В Иркутске за пару дней украли 147 решеток с ливневой канализации со всего города
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В Иркутске за последние несколько дней неизвестные украли 147 решеток дождеприемных лотков ливневой канализации, сообщает пресс-служба мэрии. Действовали злоумышленники по всему городу.

Власти в оперативном режиме устанавливают деревянные щитки, чтобы временно закрыть дорожный слив. Как сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, большинство случаев краж зафиксированы  видеокамерами, а стражи порядка уже разыскивают преступников.

«Наши сотрудники обнаружили, что на подходах к Академическому мосту и улице Степана Разина, Горная, Подгорная пропали решетки на сетях ливневой канализации. Отсмотрев материал с камер видеонаблюдения «Безопасного города» выяснили, что чугунные детали крадут некие граждане, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Сейчас нами составлено заявление в полицию, ведутся поиски злоумышленников», – заявил Михаил Малыхин.

Ранее в Кургане едва не сорвались выборы главы из-за отсутствия кандидатов.

#россия #криминал
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