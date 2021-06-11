Армии Украины предрекли превращение в ОПГ

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Киевская власть решила поднять мораль и боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) законом о «защите прав побратимов и посестер». Однако автор портала «Главред», полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что Верховная рада может принять проект, который на самом деле сделает из ВСУ организованную преступную группировку (ОПГ) и узаконит кумовство в армии.

Жданов уверен, что система побратимов попросту развалит и саму армию, и силовые структуры страны, потому что принятие такого проекта «даст волю» беспределу внутри вооруженных сил. А всю выгоду от такого закона получат те, кто просто соберет команду побратимов с наибольшим количеством участников.

«К примеру, я напишу рапорт, что у меня есть такой-то побратим, а этот человек со временем получит капитанскую должность, вы думаете, он не поможет мне продвигаться по службе? Побратим — это как кум», — объяснил точку зрения полковник запаса.

При этом полковник считает, что вероятность принятия проекта крайне велика хотя бы потому, что инициаторы этой идеи «спрятали» все «скользкие» моменты. А профессионализм людей, которые сидят в комитете по обороне и разведке на Украине, оставляет желать лучшего — они даже сути закона не поймут и пропустят его, указал эксперт.

«Примечательно, что инициатор законопроекта — член фракции "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий, который является членом подкомитета по антикоррупционной политике. Обалдеть, антикоррупционер создает коррупционную почву и фундамент для коррупционной деятельности в силовых структурах!» — возмутился автор.

Недавно экс-депутат Рады Алексей Журавко обвинил власти Киева и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они намеренно усугубляют настроения внутри страны и разжигают атмосферу ненависти.