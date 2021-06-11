- Александр Владимирович, одной из предпосылок принятия декларации был так называемый «Парад суверенитетов», когда союзный центр конфликтовал с республиками, жаждущими независимости. Это из-за него многие россияне сейчас называют праздник «днем независимости»?



- Возможно, но я всегда был категорически против парада суверенитетов. Даже не самый интеллектуально развитый человек тогда должен был понимать, к чему в конечном итоге это приведет.



Я принимал присягу на верность своей Родине под названием Советский Союз. И всех людей, которые называют этот день «днем независимости», я всегда хотел спросить: независимости от чего или от кого? Я и в те дни задавал всем вокруг этот вопрос. Этот Парад суверенитетов простимулировал развал Советского Союза.



- Но также бытует мнение, что неграмотно были подготовлены экономические реформы. Такую версию стоит брать во внимание?



- Когда нас с Ельциным избрали [12 июня 1991 года], я его упрашивал и уговаривал: «Борис Николаевич, не трогайте Госплан [Государственный плановый комитет Совета Министров СССР], потому что там собрана экономическая элита страны. Подготовьте им задачу – план перехода к рыночной экономике».



Но он поручил эту реформу человеку, который максимум руководил экономическим отделом газеты «Правда» [Егору Гайдару]. Разве можно сравнивать этого «деятеля» с экономистами, которые работали в Госплане?



Ельцин напустил всю эту дурь – Чубайсы, Бурбулисы, Гайдары – и экономика понеслась рушиться. Он обосновывал это тем, что ему якобы мешают проводить реформы. В 1993 году прошли первые выборы в Госдуму, при этом Конституция действовала старая. В ней была Государственная дума? Нет. Начихали на Конституцию. В 1995 году были еще одни выборы. И в первом, и во втором случае руководители Думы – из КПРФ.



А в 1993 году, когда было народное восстание – не путч и не захват власти, как любят говорить сейчас, – эта фракция во главе с [политиком Иваном] Рыбкиным сбежала.



Сегодня они ходят с плакатами: «восстановим СССР», «приватизация – это грабеж». Давайте тогда посмотрим, когда был принят закон о залоговых аукционах [1995 год], кто был большинством в Госдуме? КПРФ.



