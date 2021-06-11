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"Патриот" и Ассоциация ветеранов боевых действий планируют совместные проекты

Общество
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«Патриот» и Ассоциация ветеранов боевых действий планируют совместные проекты
Медиагруппа «‎Патриот» /

Медиагруппа "Патриот" и Ассоциация ветеранов боевых действий стали партнерами. О решении стало известно в понедельник, 11 июня.

Член Правления Ассоциация ветеранов боевых действий Вячеслав Калинин подчеркнул, что рад сотрудничеству. Он выразил надежду, что оно поможет приобрести большой и важный опыт для организации.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук, в свою очередь, выступил с приветственным словом. Руководитель сказал, что медиацентр вместе с объединением будут работать над несколькими проектами. Также получится осветить политические, культурные и социальные события. Ассоциация ветеранов боевых действий — объединение, помогающее ветеранам МВД и их семьям отстаивать права и интересы.

#сотрудничество #партнеры #патриот
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