Политолог рассказал, как НАТО превращает Украину в военный полигон возле границ РФ

Федеральное агентство новостей /

НАТО проведет семь военных учений на территории Украины в 2021 году. Такое число маневров может привести Киев к печальным последствиям, считает политолог Константин Соколов.

В военных тренировках будет задействовано порядка 11 тысяч иностранных солдат. Такие действия предстают милитаризацией беспрецедентного уровня и превращают страну в самый крупный полигон Альянса на территории Восточной Европы, передает РИА Новости.

Добиться такого развития событий удалось благодаря подписанному главой Украины Владимиром Зеленским закону. Он допускает переброску иностранных войск на украинские территории для проведения учебных маневров. Но такие действия могут обернуться весьма печальными последствиями, полагает Соколов.

"Размещение войск НАТО на Украине грозит — и это, пожалуй, самый страшный сценарий — развалом государства", — отметил он.

При этом для Киева такие учения являются лишь поводом напомнить гражданам страны, что об Украине еще помнят в НАТО. Однако для Запада эти действия становятся возможностью продемонстрировать свое присутствие возле границ России.

Украинские власти не слишком обеспокоены дальновидностью своего решения пустить столько иностранных военных в страну, поскольку заняты попытками попросить новую помощь и покровительство со стороны США и НАТО, резюмировал политолог.