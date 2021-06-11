Перевозчика приговорили к девяти годам колонии после смертельного ДТП под Сретенском

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Суд вынес приговор владельцу транспортной компании, автобус которой упал в замерзшую реку в 2019 году. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же пострадали.

Предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Следствие установило, что подсудимый не обеспечил исправное техническое состояние транспорта, перед выходом на рейс автобус не проходил проверку. Из-за неисправных тормозов транспортное средство сорвалось с моста через реку Куэнгу.