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Перевозчика приговорили к девяти годам колонии после смертельного ДТП под Сретенском

Происшествия
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Перевозчика приговорили к девяти годам колонии после смертельного ДТП под Сретенском
Global Look Press / Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Суд вынес приговор владельцу транспортной компании, автобус которой упал в замерзшую реку в 2019 году. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же пострадали.

Предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Следствие установило, что подсудимый не обеспечил исправное техническое состояние транспорта, перед выходом на рейс автобус не проходил проверку. Из-за неисправных тормозов транспортное средство сорвалось с моста через реку Куэнгу.

#дтп #автобус #приговор #забайкальский край
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