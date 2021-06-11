Губернатор Кожемяко ждет Лукашенко с визитом в Приморье

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ждет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, отметив, что приглашение уже отправлено. Об этом глава региона рассказал журналистам.

«Мы приглашение дали, Александр Григорьевич (Лукашенко – Прим. ред.) ответил положительно. Но у президента всегда время, скажем так, — непростой вопрос. Но раз он положительно ответил, а он человек слова, надеемся, что он здесь появится в удобное для него время», — сказал он.

Глава региона отметил, что с Лукашенко имеет хорошие отношения и надеется на дальнейшее взаимодействие, ведь в Приморье «работает много белорусских производителей, развиваются экономические контакты».

Впрочем, дата встречи пока не намечена. Кожемяко рассчитывает показать президенту Белоруссии регион во всей красе — лето или осень. По словам губернатора, Лукашенко приезжал с визитом в край около 14 лет назад.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал работу Кожемяко по строительству пропускного пункта «Пограничный» в Приморье.