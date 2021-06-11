Жители России с детьми получат скидки на путешествия по стране

ФБА «Экономика сегодня» / Мурашова Кристина

В Правительстве Российской Федерации пообещали новую льготу семьям, имеющим одного или более детей до 18 лет.

Льготные тарифы ждут россиян, которые планируют приобрести билеты на поезда дальнего следования. Государство собирается возместить перевозчикам разницу в цене, говорится на официальном сайте кабмина.

Соответствующее постановление было подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Инициатива должна способствовать развитию в России внутреннего туризма, говорится в сообщении пресс-службы.