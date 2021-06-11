Латвия планирует отмечать «день нацистов» на государственном уровне

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Сейм Латвии накануне предварительно утвердил несколько новых дат, которые могут стать государственными праздникам. Информация об этом появилась на официальном сайте пресс-службы парламента республики.

В случае одобрения, латыши будут 15 октября отмечать День государственного языка, а 17 марта — День движения национального сопротивления, то есть, по сути, чтить память «лесных братьев», которые были сообщниками нацистов.

Лидер латвийской партии «Новое согласие» и организатор «Бессмертного полка» в Юрмале Янис Кузинс раскритиковал инициативу властей и указал на очевидные исторические несоответствия.

«Действия, которые происходили в то время, были еще до Дня победы 9 мая и до официального завершения Второй мировой войны, которая закончилась в сентябре 1945 года. То есть здесь происходили события еще 1945 года в марте, соответственно, война еще шла и, соответственно, партизаны были под командованием нацисткой Германии», — рассказал Кузинс в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Он подчеркнул, что в этом случае нельзя говорить ни о какой борьбе за независимость, потому что противостояние фашисткой Германии и Советского Союза еще продолжалось.

«В принципе, мы тогда признаем один из каких-то праздников того времени, который связан напрямую с нацисткой Германией, потому что война еще не была закончена и нацистские партизаны воевали с дружинами НКВД в соответствии со всеми законами военного времени», — добавил Кузинс.

flickr.com / Maurice van Gestel

Политик считает, что говорить сегодня о каких-то национальных партизанах просто смешно.

«Это просто какая-то провокация со стороны латвийского парламента. Надеюсь, что они это не примут и все-таки одумаются, как они себя показывают перед международным сообществом и своими новыми партнерами, которые тоже воевали во Второй мировой войне (США и Великобритания)», — заключил Кузинс.

«Лесными братьями» называли неофициальные нацистские группировки с антисоветской идеологией. Они действовали в Прибалтике и частично в Псковской области с 1940 года. На протяжении десяти лет «братья» устраивали акции террора и уничтожали сторонников СССР. Себя «лесные братья» называли «воинами свободы» и «партизанами».

Несколько лет назад президент Латвии Эгилс Левитс уже выступал с предложением сделать государственным праздником День движения национального сопротивления. При такой поддержке властей существует большая вероятность, что день «лесных братьев» могут утвердить.