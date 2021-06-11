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Евгеньев включен в заявку России на Евро-2020 вместо заразившегося COVID-19 Мостового

Спорт
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Евгеньев включен в заявку России на Евро-2020 вместо заразившегося COVID-19 Мостового
rfs.ru / Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Роман Евгеньев заменил Андрея Мостового в заявке сборной России на предстоящий чемпионат Европы по футболу.

Защитник "Динамо" Роман Евгеньев заменил Андрея Мостового в заявке сборной России на Евро-2020, сообщила пресс-служба национальной команды. Игрок "Зенита" заразился коронавирусной инфекцией, в связи с чем не сможет принять участие в турнире.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии COVID-19, стартует 11 июня. В нем примут участие 24 национальные сборные. Российская национальная команда выступит в группе B. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Португалии.

#сборная россии #евро-2020 #Мостовой #Евгеньев
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