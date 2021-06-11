Украина утвердила националистические лозунги в качестве официальных символов футбола

Global Look Press / Vitalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) одобрил присвоение националистическим лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!" статуса официальных футбольных символов в стране.

Представители организации единогласно поддержали решение, заявил глава УАФ Андрей Павелко. Он рассказал о решении в Facebook.

"Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!" — заявил руководитель ассоциации.

Он рассказал о неком "национальном футбольном коде", который содержится в этих символах. Националистические лозунги якобы объединяют украинских болельщиков из разных стран и с различных континентов, добавил Павелко.