Гаспарян указал на провал идеи Запада отключить Минск от SWIFT

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Накануне Европарламент обнародовал резолюцию, в которой призвал отключить Белоруссию от системы платежей SWIFT. Политолог и публицист Армен Гаспарян уверен, что такими действиями Запад сам себя загоняет в безвыходное положение.

В своем YouTube-канале Гаспарян предположил, что лишившись SWIFT, Белоруссия только укрепит отношения с Россией, а именно этого Евросоюз и США очень не хотят.

«Белоруссии достается. Полный букет: санкции, ограничения, даже пригрозили от системы SWIFT отключить. Для Минска это означает, что есть один путь — только в сторону РФ», — подчеркнул публицист.

Гаспарян указал, что такие запугивания и шаги показывают, что у Запада не осталось «ни ума, ни фантазии».

«Среди европейских политиков якобы есть много умных людей. Но где тут ум?» — рассуждает политолог.

Кроме угроз отключения от SWIFT, Европарламент также грозил ввести санкции против передовых предприятий Белоруссии и призывал отказаться от какого-либо партнерства с республикой, чтобы лишить президента РБ Александра Лукашенко средств к существованию.

Белоруссия оказалась в опале Запада в конце мая после экстренной посадки лайнера Ryanair. Тогда самолет приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения об угрозе взрыва. На борту находился сооснователь канала NEXTA Роман Протасевич, которого власти республики объявили в розыск из-за подозрений в экстремистской деятельности. Его задержали прямо в аэропорту.