Ищу мэра. В Кургане едва не сорвались выборы главы из-за отсутствия кандидатов

kurgan-city.ru / Муниципальное образование город Курган

Выборы нового мэра в Кургане едва не оказались на грани срыва. Стартовавший 2 июня прием документов от кандидатов до последнего оставался без внимания и лишь в крайний день, 11 июня, заявки на участие подали два человека.

В борьбу за кресло мэра вступили временно исполняющая обязанности главы города Елена Ситникова, которая, к слову, стала первой женщиной, возглавившей Курган, а также депутат гордумы Роман Сергеечев.

Предыдущий руководитель зауральской столицы - Андрей Потапов - досрочно сложил с себя полномочия с 12 мая, объяснив уход с поста проблемами со здоровьем. Позже стало известно, что он возглавил департамент безопасности фармацевтической компании «Синтез».

Уход мэра стал для некоторых депутатов неожиданностью. По информации издания MK.RU Екатеринбург, вопрос о его отставке даже не был включен в повестку заседания 12 мая. Тем не менее народные избранники одобрили решение Потапова, отметив что он трудился в напряженном графике. Ранее администрацию покинул один из его замов и тоже по состоянию здоровья.

«Тяжело работать с 8 утра и до 10 часов вечера», – отмечал тогда депутат Иван Камшилов.

Незавидным пост главы Кургана считает даже губернатор области Вадим Шумков. В своем Instagram он на­звал эту долж­ность «тяглом» в ответ на комментарий под­пис­чи­цы о том, что она «в дет­стве меч­та­ла быть мэ­ром».

Прямые выборы мэров в Курганской области были отменены еще в 2009 году, поэтому избрание нового градоначальника ляжет на плечи не жителей, а депутатов. Пока ни один из кандидатов на пост не вызывает большого восторга среди народных избранников.

kurgan-city.ru / Муниципальное образование город Курган

Так, известно, что Елена Ситникова пришла в городскую администрацию чуть больше года назад — в феврале 2019 года. Тогда она возглавила департамент по социальной политике, а спустя год получила еще и должность заместителя мэра. Несмотря на это, некоторые депутаты убеждены, что у нее еще нет необходимого опыта для управления городом.

«Она опытная сотрудница, однако для кресла главы города не тянет. На сегодняшний день в правительстве области и в аппарате губернатора ее кандидатура не рассматривается вообще», – сообщил анонимный представитель администрации Кургана изданию «УралПолит.Ru».

Второй кандидат — Роман Сергеечев — имеет мандат депутата с 2016 года, а также руководит экспертным бюро труда и социальных отношений. В 2018 году он уже предпринимал попытку занять кресло мэра, работая в администрации на должности директора департамента развития городского хозяйства. Позже он уволился на фоне претензий от губернатора из-за плохой уборки улиц и некачественного капремонта домов.

kurgan-city.ru / Муниципальное образование город Курган

Отметим, проблема с отсутствием кандидатов на пост градоначальника не уникальна для Кургана. В прошлом году с ней столкнулись в Магадане. В октябре 2020 года подать документы на конкурс не решился ни один кандидат. Сорвались выборы и в Норильске: из восьми человек, оставивших заявки, семь в последний момент отказались от борьбы, а конкурс признали несостоявшимся.

В итоге руководство Магаданом после второй попытки провести конкурс доверили прежнему градоначальнику Юрию Гришану. Найти мэра со временем удалось и в Норильске. Кресло занял депутат местной думы Дмитрий Карасев.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков считает, что снижение интереса к должности мэров в некоторых городах России — не является чем-то негативным. Напротив, указывает на то, что чиновники стали более ответственно относиться к своей работе.

«Это, по-моему, не плохо, это хорошо. Стали люди понимать, что это не какое-то времяпрепровождение себе в удовольствие, а достаточно большая и ответственная, напряженная работа. Это ведет к тому, что чисто механическое влечение к таким должностям снижается», – отметил собеседник «ПС».

5 июля конкурсная комиссия в Кургане проведет с обоими кандидатами индивидуальное собеседование. После этого состоится заседание гордумы, на котором депутаты выберут нового мэра.