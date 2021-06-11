Андрей Мостовой не сыграет в составе сборной России на Евро-2020 из-за коронавируса

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хавбек петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой не примет участие в грядущем чемпионате Европы — 2020. Причиной этому послужил выявленный у него коронавирус.

Согласно поступившим данным, повторное ПЦР-тестирование выявило у Мостового коронавирусную инфекцию. На данный момент неизвестно, кем заменят выбывшего игрока национальной команды на континентальном первенстве, передает "РБ-Спорт" со ссылкой на осведомленный источник.

Андрей Мостовой ранее перенес заражение COVID-19, в его крови были антитела. Как стало известно в четверг, 10 июня, его тест показал сомнительный результат.