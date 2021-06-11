Власти Бурятии ввели ограничения на работу фудкортов и кинотеатров

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Бурятия из-за коронавируса 12 июня временно останавливает работу фудкортов в ТЦ, кинотеатров, аттракционов и театров, заявили в региональном правительстве.

Помимо работы общественных мест, ограничивается прием в МФЦ и отделах ЗАГС, подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Благоприятная ситуация с коронавирусом в России — заслуга Роспотребнадзора. Как сообщалось ранее, об этом в беседе с ФАН заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.