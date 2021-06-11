Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Власти Бурятии ввели ограничения на работу фудкортов и кинотеатров

Общество
71

Власти Бурятии ввели ограничения на работу фудкортов и кинотеатров
pixabay.com /

Бурятия из-за коронавируса 12 июня временно останавливает работу фудкортов в ТЦ, кинотеатров, аттракционов и театров, заявили в региональном правительстве.

Помимо работы общественных мест, ограничивается прием в МФЦ и отделах ЗАГС, подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Благоприятная ситуация с коронавирусом в России — заслуга Роспотребнадзора. Как сообщалось ранее, об этом в беседе с ФАН заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

#бурятия #ограничения #коронавирус
Жители России с детьми получат скидки на путешествия по стране
Жители России с детьми получат скидки на путешествия по стране
Экономика
12:26 | 11 июня
Британия не смогла доказать "причастность" РФ к посадке самолета Ryanаir
Британия не смогла доказать "причастность" РФ к посадке самолета Ryanаir
Политика
12:21 | 11 июня
Женева закрое воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена
Женева закрое воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена
Политика
12:19 | 11 июня