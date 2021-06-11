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Политолог назвал альтернативу SWIFT для Белоруссии

Политика
/ Обновлено: 11 июня 2021 12:18 44

Политолог объяснил, чем Белоруссия заменит SWIFT в случае отключения
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Власти Белоруссии могут перейти на криптовалюту, если Евросоюз все же решит отключить республику от системы платежей SWIFT, заявил политолог Кирилл Коктыш. При этом доцент кафедры политической теории МГИМО в беседе с «Известиями» усомнился, что ЕС пойдет на такой радикальный шаг.

«Если говорить про практическую вещь, то угроза отключить от SWIFT звучала и в отношении России, сейчас звучит в отношении Белоруссии, но это просто подтолкнет к переходу на криптовалюты», — считает Коктыш.

Политолог полагает, что ЕС сейчас больше стремится «наигрывать мячи» для президента США Джо Байдена перед его встречей с лидером России Владимиром Путиным

«Здесь понятно, что речь идет именно о создании американских переговорных позиций для создания активов под последующий размен», — объяснил эксперт.

Недавно Европарламент призвал ввести санкции против Белоруссии, в том числе и отрезать республику от SWIFT. Такая реакция последовала после инцидента, связанного с самолетом Ryanair. В конце мая лайнер экстренно приземлился в Минске из-за сообщений об угрозах минирования. На этом рейсе летел сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали по подозрению в экстремизме.

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