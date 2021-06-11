Депутат Морозов раскрыл истинную причину антироссийских настроений в Польше

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В Госдуме прокомментировали высказывание члена Национального совета по развитию при президенте Польши Витольда Модзелевского о том, почему среди некоторых польских политиков преобладают русофобские настроения. Член комитета по международным делам Антон Морозов назвал такую практику отголосками борьбы за европейский рынок.

«В Восточной Европе действительно есть антироссийские настроения, которые навязываются и США, и ЕС. Это все отголоски конкуренции за европейский рынок, в том числе, и рынок энергоресурсов. Американские компании хотели бы сами там работать, поэтому пытаются отодвинуть Россию и сформировать такой нерукопожатный имидж нашей страны», — объяснил Морозов в беседе с «Политикой Сегодня».

Вместе с тем Москва четко исполняет свои обязательства по контрактам, а европейцы «с удовольствием» сотрудничают с российскими компаниями, добавил депутат Госдумы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее Модзелевский выразил мнение, что Польша всячески стремится угодить своему покровителю в лице Соединенных Штатов. А сам «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона всецело построен на антироссийском курсе, подчеркнул профессор Варшавского университета.

«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить», — передает РИА Новости содержание статьи для издания Myśl Polska.

Впрочем, польская русофобия может исчезнуть так же внезапно, как и возникла, констатировал эксперт. Например, это случится, если Вашингтон возьмет курс на сближение с Москвой.

Федеральное агентство новостей /

«И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с "российской угрозой"? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной», — не сомневается Модзелевский.

Профессор Варшавского университета также обратил внимание на то, что американский истеблишмент не церемонится с Польшей, а на протяжении долгого времени «поддерживает» в стране «демократию» посредством инвестиций на национальном политическом рынке.

Депутат Морозов выразил надежду, что на предстоящей встрече в Женеве президентам США и России Джо Байдену и Владимиру Путину удастся выстроить конструктивный диалог, который позволит снизить напряженность по отношению к Москве в Восточной Европе.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«Есть надежда, что на встрече президентов удастся хотя бы снизить градус напряженности между нашими странами. На самом деле восточноевропейским государствам выгодно конструктивное сотрудничество с Россией. Поэтому, безусловно, если Америка ослабит хватку, это сотрудничество будет развиваться в позитивном ключе», — подытожил Антон Морозов.

Встреча между двумя лидерами пройдет 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Политики намерены обсудить состояние и перспективы развития отношений США и РФ, проблему стратегической стабильности, а также целый ряд актуальных вопросов, в частности, борьбу с пандемией коронавируса.