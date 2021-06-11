Александр Сокуров призвал отменить «цензуру» Минкультуры

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Автор фильма "Франкофония", режиссер Александр Сокуров предложил отменить в России прокатные удостоверения для всех фильмов, поскольку они являются своего рода цензурой.

Согласно действующим правилам, перед появлением фильма на больших экранах или в онлайн-кинотеатрах создатели должны получить в Министерстве культуры РФ соответствующие документы. Сокуров выступает против этого.

"Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных. — Прим. ред.) удостоверений, что, по сути, является цензурой", —заявил режиссер в интервью ТАСС.

Кинематографист уверен, что в России не должно быть никаких удостоверений для показа фильмов. Для регулировки кинопроката достаточно УК и Роскомнадзора, которые не допустят пропаганду наркотиков или показ запрещенного контента.