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Познер считает реакцию россиян на футбольную форму Украины идиотизмом

Россия
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Познер считает реакцию россиян на футбольную форму Украины идиотизмом
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Sport24 прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг новой футбольной формы Украины. Он считает, что Украина намерено сделала провокационный дизайн, а россияне «повелись» на это подначивание.

«Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть — и задели», — сказал Познер.

Недавно сборная Украины по футболу представила новую форму для участия в Евро-2020 и вызвала резонанс. На обновленной форме дизайнеры поместили очертания карты Украины и пририсовали к ней Крым. Отдельное возмущение у многих вызвал и нашитый на футболке лозунг «Слава Украине! Героям Слава!», который считается приветствием националистов.

УЕФА сначала утвердил новую экипировку Украины, однако позднее потребовал исключить часть лозунга из-за политизированности и идеологии, которую он несет. На фоне этих событий пользователи Сети уже несколько дней ведут споры и находят повод для шуток над Киевом.

#россия #украина #футбол #форма #познер #евро-2020
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