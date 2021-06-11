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Форварды сборной Франции поссорились перед Евро-2020

Спорт
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Форварды сборной Франции поссорились перед Евро-2020
rfs.ru / Российский футбольный союз

Нападающий сборной Франции по футболу Киллиан Мбаппе обиделся на своего партнера по национальной команде Оливье Жиру перед стартом Евро-2020.

Слова Оливье Жиру после товарищеского матча сборных Франции и Болгарии обидели Киллиана Мбаппе, пишет RMC Sport. Форвард "Челси" жаловался журналистам, что редко получал мяч во втором тайме игры, поблагодарив за голевые передачи Павара и Бена Йеддера.

Партнер Жиру по атаке посчитал, что нападающий намекнул на него. В течение дня Мбаппе ходил с недовольным видом, после чего опытный форвард поговорил с партнером по национальной сборной. Более того, позже с футболистами пообщался наставник действующих чемпионов мира Дидье Дешам.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Семь матчей континентального первенства примет петербургский стадион "Газпром Арена".

#футбол #конфликт #евро-2020 #сборная франции
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