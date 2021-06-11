Сборная Шотландии не станет преклонять колено на чемпионате Европы по футболу

Global Look Press / АГН Москва/Global Look Press

Игроки сборной Шотландии отказались следовать традиции и не преклонят колено на Евро-2020. Команда выразит солидарность с борьбой против расового угнетения стоя.

Новость о том, что спортсмены сборной Шотландии не поддержат традицию преклонить колено на чемпионате Европы, появилась в официальном заявлении команды. Сообщение гласит, что игроки солидаризируются с борьбой против расизма. Они поддержат социальное движение стоя, несмотря на нежелание следовать спортивному обычаю.

Сборная Шотландии готовится к поединку против команды Чехии в первом матче группового этапа Евро-2020. Игра состоится в Глазго 14 июня.