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Сборная Шотландии не станет преклонять колено на чемпионате Европы по футболу

Общество
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Сборная Шотландии не станет преклонять колено на чемпионате Европы по футболу
Global Look Press / АГН Москва/Global Look Press

Игроки сборной Шотландии отказались следовать традиции и не преклонят колено на Евро-2020. Команда выразит солидарность с борьбой против расового угнетения стоя.

Новость о том, что спортсмены сборной Шотландии не поддержат традицию преклонить колено на чемпионате Европы, появилась в официальном заявлении команды. Сообщение гласит, что игроки солидаризируются с борьбой против расизма. Они поддержат социальное движение стоя, несмотря на нежелание следовать спортивному обычаю.

Сборная Шотландии готовится к поединку против команды Чехии в первом матче группового этапа Евро-2020. Игра состоится в Глазго 14 июня.

#шотландия #расизм #евро-2020
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