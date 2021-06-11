Дизайнер Татьяна Парфенова впервые представит новую коллекцию в Петербурге

Народные новости / Руслан Тимербаев

Первый пресс-показ новой коллекции петербургского модельера и дизайнера одежды Татьяны Парфеновой пройдет в городе на Неве в пятницу, 11 июня.

Посетители мероприятия смогут первыми оценить фрагмент коллекции сезона весна–лето, получившей название "25", которую должны были представить еще в прошлом году. Тогда организаторам модного показа пришлось отложить мероприятие ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Новая коллекция Парфеновой является юбилейной — основанному дизайнером "Модному дому" исполнилось 25 лет, — откуда и произошло ее название. Лейтмотивом новой коллекции стал ДНК-код МД: в каждом из представленных нарядов присутствует намек на прошлые модели от Татьяны Парфеновой. Пресс-показ стартует в 18:00 на площадке Медиагруппы "Патриот", передает ФАН.