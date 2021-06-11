Роспотребнадзор назвал необычный симптом у больных COVID-19

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Часть пациентов, больных коронавирусом, обнаружили редкие симптомы заражения: потеря чувствительности конечностей или онемение. Об этом рассказала эпидемиолог Наталья Пшеничная.

По данным эпидемиолога Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, с необычными симптомами столкнулись менее 8% пациентов, зараженных COVID-19. Помимо онемения конечностей, некоторые больные также столкнулись с потерей слуха. По мнению эксперта, данные симптомы могут быть связаны с недостаточным питанием нервных волокон, передает РИА новости.

На фоне выявления необычных признаков болезни иммунолог Владислав Жемчугов заявил о важности вакцинации. Эксперт отметил в беседе с ФАН, что снизить заболеваемость можно лишь с помощью коллективного иммунитета. Ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона": у пациентов, которые приняли данный препарат, обнаружили выработку антител к коронавирусу.