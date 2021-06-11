Трамп настоятельно попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Экс-президент США Дональд Трамп попросил Джо Байдена не засыпать на предстоящем саммите России и США в Женеве, сообщает Daily Mail.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным — не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — говорится в обращении Трампа, который ранее неоднократно называл нынешнего президента страны «сонным Джо».

Также Трамп вспомнил и о собственной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году в Хельсинки, назвав ее «великолепной». Экс-президент США считает, что Штаты многое получили от той встречи, «в том числе уважение» российского президента.

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Саммит лидеров двух стран пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Байден и Путин обсудят российско-американские отношения, а также предпринимаемые меры по борьбе с COVID-19.

Ранее американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным.