Россия за день. Главное: провокации для мэра Саратова и электросамокаты в Новосибирске

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Алтайский край. Бывший управляющий делами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов добился компенсации за незаконно возбужденное против него уголовное дело о взяточничестве. Экс-чиновнику выплатят 978 тыс. рублей.

Ставропольский край. Премьер-министр России Михаил Мишустин не поехал с рабочим визитом на Ставрополье и отменил встречу с губернатором этого региона в Пятигорске. О причинах изменения планов пока не сообщается.

Омская область. Главу Орловского поселения приговорили к двум годам условно за мошенничество. До победы на выборах в 2014 году чиновник работал учителем, но после не уволился, а якобы продолжил еще год трудиться в школе, чтобы в дальнейшем получать на пенсию за педагогический стаж. За шесть лет он получил более полумиллиона рублей.

Саратовская область. Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в Instagram о готовящихся против него и его близких провокациях. Он предупредил, что в СМИ и соцсетях могут появиться фейковые дискредитирующие новости из-за его принципиальной позиции по ряду важных для города вопросов.

Новосибирская область. Администрация Новосибирска подписала соглашение с компанией Urent, предоставляющей в аренду электросамокаты. Власти ограничили скорость движения до 20 км/час, а также запретили кататься по Монументу Славы. Такую же договоренность вскоре заключат и с кикшерингом Whoosh.

Республика Башкортостан. В Башкирии по соцсетям разлетелось фото, на котором мэр Уфы Сергей Греков стоит в компании с синеволосым мужчиной и держит в руках нечто похожее на стакан. Выяснилось, что глава города встречался с известным дизайнером Артемием Лебедевым.

Ростовская область. Силовики нагрянули с обысками к главе Семикаракорского района и председателю местного собрания депутатов Виктору Талалаеву. Следственные действия связаны с уголовным делом в отношении его бывшего заместителя Михаила Аниканова.

Свердловская область. В Екатеринбурге депутаты заксобрания намерены принять закон, согласно которому при обнаружении у народного избранника иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, его автоматически лишат места в парламенте.

екатеринбург.рф / Официальный портал Екатеринбурга

Иркутская область. Министр лесного хозяйства Иркутской области Дмитрий Петренев подал в отставку спустя всего полгода после вступления в должность. Временно исполнять его обязанности будет Михаил Карнаухов.

Магаданская область. Депутаты городской думы Магадана не приняли отчет мэра Юрия Гришана о проделанной в 2020 году работе. После долгих обсуждений народные избранники пришли к выводу, что документ требует доработки и отложили его рассмотрение до сентября.

Новосибирская область. Депутат новосибирского заксобрания Александр Морозов, которого накануне обвинили в мошенничестве на 15 млн рублей, лишился места в парламенте. Он написал добровольный отказ от мандата.

Республика Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что не стал бы научным работником из-за низких зарплат. Он назвал ученых «глубокими энтузиастами», которые совершают подвиг, работая в столь малоразвивающейся сфере.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым /

Брянская область. Управление культуры в брянской администрации возглавил бывший директор ДК имени Медведева в Бежицком районе Эдуард Амелькин. Он сменил на посту Владимира Севченкова, который подал в отставку еще в марте.

Архангельская область. Главным прокурором Архангельской области назначен начальник ведомства из Брянска Сергей Котов. К выполнению обязанностей в Поволжье он приступит с 21 июня, сообщили сегодня в генпрокуратуре РФ.

Краснодарский край. В Сочи вернулись к обсуждению идеи закрыть город от иногороднего транспорта в курортный сезон, поскольку автомобилей там стало больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за этого на дорогах образуются большие пробки.