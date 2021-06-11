Bild: Евросоюз стремительно теряет доверие немцев

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Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел опрос в 12 странах ЕС. Результаты показали: Франция, Германия, Италия и Австрия считают, что ЕС терпит поражение из-за пандемии. При этом почти все респонденты полагают, что Евросоюз «в целом хорошая вещь». Только жители Германии выразили мнение, что у ЕС нет перспектив.

«Результаты наших опросов показывают, что медленное распределение вакцин и широкое освещение этого процесса в средствах массовой информации оказали негативное влияние на общественное мнение», — пишут авторы опроса для Bild.

Особенное неодобрение немцев получили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению жителей Германии, Лайен не справилась со своими обязанностями в вопросах обеспечения и грамотного распределения вакцин против COVID-19 в ЕС.

Что касается Турции, то абсолютное большинство европейцев воспринимают страну скорее недругом, чем партнером. Например, 41% немцев считают Турцию под управлением Эрдогана врагом, а еще 11% респондентов назвали Анкару соперником. Также выяснилось, что немцы не очень рады и партнерским отношениям с США при правлении нынешнего президента страны Джо Байдена.

Авторы опроса пришли к мнению, что ЕС сейчас необходимо доказать европейцам способность служить их интересам, чтобы не растерять оставшуюся поддержку. В ECFR добавили, что вернуть доверие немцев к ЕС поможет смена вектора: не спрашивать, что Германия способна сделать для блага Европы, а наоборот.