По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП в Пакистане

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Жертвами аварии в пакистанской провинции Белуджистан стали 18 человек, передают СМИ со ссылкой на представителей местных властей.

Еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, дорожное ЧП произошло около населенного пункта Бхалок в восточной части провинции. Превысив скорость, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

Всех пострадавших доставили в больницу. На месте аварии в настоящий момент работают спасательные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.