Россияне назвали необходимый для финансовой независимости размер зарплаты

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Средний доход для финансовой независимости должен быть на уровне 74,9 тысячи рублей в месяц, уверены большинство россиян, следует из данных СК "Сбербанк страхование жизни".

При этом 63% жителей крупных и средних российских городов называют себя финансово независимыми. Чаще так оценивают свое положение мужчины — 64%, женщины реже — 61%, пишет РБК.

Наиболее высокую оценку зарплаты для достижения финансовой независимости назвали жители Москвы — 104,4 тысячи рублей, Петербурга — 98,5 тысячи рублей, Владивостока — 92,7 тысячи рублей. Основным критерием независимости респонденты считают достойную зарплату — 82%. Для 33% россиян важным фактором являются накопления.

По данным опроса, россияне считают, что среднестатистический гражданин становится финансово независимым в 26 лет.