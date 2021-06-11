Профессор Модзелевский назвал условие исчезновения русофобии в Польше

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Русофобские настроения некоторых политиков Польши объясняются тем, что они стараются угодить покровителю в лице США, уверен профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

По его словам, союз Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер. Однако в случае сближения Вашингтона с Москвой польская русофобия перестанет существовать, считает Модзелевский. Ненавистники, приложившие большие усилия для борьбы с Россией, сменят свою позицию, объяснил профессор.

Также Модзелевский подчеркнул, что власти Соединенных Штатов много лет "поддерживают" демократию в Польше за счет инвестиций на ее политическом рынке.