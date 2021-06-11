Перечислены регионы РФ с наибольшим неравенством доходов жителей

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Российские регионы, где зафиксировано наибольшее неравенство доходов, назвали эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По итогам 2020 года самое сильное финансовое неравенство наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе. Так, разрыв между доходами составил 10,2 раза — 215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи рублей. Второе место занял Ненецкий автономный округ. Там разница достигла 9,4 раза — 201 тысяча рублей против 21,3 тысячи рублей, пишут "Известия".

Третью позицию заняла Москва, где соотношение между доходами жителей оказалось на отметке 8,7 раза — 177,3 тысячи против 20,3 тысячи рублей. Среднемесячный доход россиян в 2020 году составил 35,7 тысячи рублей, по данным аналитиков.