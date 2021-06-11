Власти Тувы объявили траур из-за смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу

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Врио главы Тувы Владислав Ховалыга объявил траур в регионе в связи со смертью депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Ларисы Шойгу.

Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте республики.

В Туве будут приспущены государственные флаги. Кроме того, власти рекомендовали местным учреждениям культуры и телекомпаниям отказаться от развлекательных мероприятий. Стоит отметить, что Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни.