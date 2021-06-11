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Потепление в Центральной России ожидается к началу следующей недели

Общество
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Потепление в Центральной России ожидается к началу следующей недели
pixabay.com / Gerd Altmann

Температура воздуха в регионах Центральной России поднимется на один–два градуса в начале следующей неделе. Однако затем вновь придет похолодание.

Погода с воскресенья станет менее дождливой. Сильные осадки в последнее время были обусловлены южным циклоном. Однако в ближайшие дни отвечать за погоду будет другой циклон, который принесет с собой более теплый и сухой воздух, передает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

"Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявиться холодный фронт и какое-то понижение будет", — отметила она.

Дневная температура воздуха будет колебаться в районе 20–25 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до десяти–15 градусов. Следующая неделя будет чаще радовать солнечной погодой, чем уходящая.

#погода #гидрометцентр #вильфанд
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