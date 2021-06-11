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Лидеры G7 планируют выделить бедным странам миллиард доз вакцин от COVID-19

Общество
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Лидеры G7 планируют выделить бедным странам миллиард доз вакцин от COVID-19
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заявление о выделении вакцин от коронавируса бедным государствам может быть сделано в рамках саммита G7, который стартовал в Великобритании.

Около 100 миллионов доз препарата готов выдать Лондон. Первые поставки могут начаться до конца сентября, а оставшиеся вакцины передадут странам в течение следующего года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что другие страны последуют примеру британской стороны.

Такой жест может приблизить победу мира над пандемией COVID-19, считает Джонсон. Британия выделит на эти цели вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

#вакцина #g7 #коронавирус
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