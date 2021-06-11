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Крыша жилой многоэтажки полыхает в Южно-Сахалинске

Происшествия
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Крыша жилой многоэтажки полыхает в Южно-Сахалинске
Федеральное агентство новостей / Александр Кочкин

Пожар в жилом пятиэтажном доме произошел в Южно-Сахалинске. Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составляла 800 квадратных метров.

Информацию об этом подтвердили местные власти. В настоящее время сотрудники регионального МЧС проводят эвакуацию жильцов, пострадавших в результате пожара нет.

Горящий дом расположен по улице Мира. Сигнал о происшествии поступил в 13:30 по местному времени (05:30 по Москве). Первый пожарный расчет прибыл на место через две минуты. Тушением огня занимаются 40 сотрудников и 13 единиц техники МЧС России.

#мчс #пожар #южно-сахалинск
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