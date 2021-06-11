Глава Нафтогаза увидел в «СП-2» угрозу прозападным устоям

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Реализация проекта "Северный поток — 2" может негативно сказаться на прозападном настрое стран Восточной Европы. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

Он недавно побывал в Вашингтоне, где попытался уговорить американских властей продолжить санкционное давление на газопровод. По его словам, уровень ВВП Украины с 2024 потеряет большую часть, однако не это главная беда.

Витренко увидел в реализации "СП-2" угрозу приверженности стран Восточной Европы прозападным настроениям. Он уверен, что неподкрепленные делом слова США об остановке строительства "Северного потока — 2" найдут повод засомневаться в надежности партнерских отношений с Западом, в том числе на Украине.