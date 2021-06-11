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Скрытое развертывание войск отработают на совместных учениях "Запад-2021"

Армия
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Скрытое развертывание войск отработают на совместных учениях «Запад-2021»
/ Пресс-служба ЗВО

Предстоящие совместные учения "Запад-2021" солдат РФ и Белоруссии пройдут с отработкой скрытых развертываний войск. Об этом сообщил генерал-полковник Александр Журавлев.

Кроме этого, особое внимания уделят опережающей готовности систем управления и всех видов обеспечения. Также солдаты отработают полученные навыки в условиях современных военных конфликтов.

"Повышенное внимание уделяется опережающей готовности систем управления и всех видов обеспечения, а также скрытному развертыванию необходимой группировки", — заявил Журавлев.

Совместные учения пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Известно, что на учениях будет массово применяться военная авиация.

#войска #учение #Запад-2021
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