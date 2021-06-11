«Разорвет на части»: американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным

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Президент России Владимир Путин при встрече "разорвет американского лидера Джо Байдена на части, как жареного цыпленка". Об этом заявили читатели Wall Street Journal.

Они эмоционально отреагировали на советы сенатора Роба Портмана по ведению переговоров с Путиным. Американцы заметили, что эти рекомендации расходятся с объективной реальностью.

"Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене", — заявил пользователь Сети.

"Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона — 39 секунд и нокаут", — сравнил один из комментаторов.

"Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано", — заключил юзер.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Лидеры двух стран обсудят вопросы сотрудничества, способы борьбы с COVID-19 и другие актуальные проблемы.