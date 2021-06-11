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Депутат "ОПЗЖ" Кива предложил Зеленскому запретить футбол на Украине

Спорт
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Депутат «ОПЗЖ» Кива предложил Зеленскому запретить футбол на Украине
facebook.com / Андрей Павелко

Киев должен быть последователен в политике "патриотического кретинизма" и запретить в стране футбол после решения УЕФА о форме украинских футболистов для участия в Евро-2020.

Украине запретили использовать лозунг "Героям слава!" на экипировке спортсменов. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в связи с этим событием вспомнил, как экс-президент Украины Петр Порошенко признал георгиевскую ленту "сепаратистским символом" и предложил нынешней власти не изменять традиции.

"После преступного решения УЕФА в отношении запрета слогана "Слава Украине" жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов, как сепаратистского вида спорта", — написал Кива в соцсетях.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборная Украины выйдет на поле 13 июня, где встретится с командой Нидерландов.

#украина #футбол #запрет
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