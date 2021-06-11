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Трамп попросил Байдена передать привет Путину на встрече в Женеве

Политика
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Трамп попросил Байдена передать привет Путину на встрече в Женеве
Федеральное агентство новостей /

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему главе американского государства Джо Байдену не заснуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Он пожелал своему приемнику удачи на встрече с президентом России и попросил передать ему свои лучшие напоминания. По словам Трампа, Байдену необходимо взбодриться перед саммитом и не уснуть на переговорах во избежание неловких ситуаций. Экс-президент США регулярно называл своего соперника по предвыборной гонке в прошлом году "сонным Джо".

Саммит между Россией и Соединенными Штатами пройду 16 июне. Место для его проведения станет Женева.

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