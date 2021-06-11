США рассчитывает вернуть своего посла в Москву в ближайшее время

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Белый дом рассчитывает в ближайшее время вернуть своего посла на территорию России, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Президент США Джозеф Байден постарается решить этот вопрос на ближайшей встрече с главой России Владимиром Путиным. Российские власти отозвали своего посла из Вашингтона для проведения консультации. Американцы надеются, что все недопонимания, которые возникли между Москвой и Вашингтоном, будут решены уже 16 июня в Женеве.

Недавно американский посол сообщил, что Байден может пойти на уступки президенту России Путину во время личной встречи. США "взаимодействуют с Россией таким образом, чтобы продвигать американские интересы", и реалистично оценивают отношения двух стран.