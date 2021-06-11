Захарова раскритиковала сравнение Донбасса с опухолью

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Слова главы украинской делегации в трехсторонней группе Леонида Кравчука, сравнившего Донбасс с раковой опухолью, возмутили официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Дипломат указала, что слова первого президента Украины являются проявлением дикости. Захарова также заметила, что для нее непонятен смысл данного посыла.

"Представитель Украины в контактной группе предлагает вырезать Донбасс с территории Украины или начать его облучать?" – задалась вопросом российский дипломат.

Захарова допускает, что первый украинский гарант перед тем, как сказать эту фразу, просто не подумал. Представитель МИД подчеркнула, что хотела бы понять, что именно имел ввиду Кравчук.