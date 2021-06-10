Смертью австралийца от побоев в тюрьме заинтересовался российский ФБР

pixabay.com / Fifaliana-joy

Погибшим 29-летним заключенным Уэйном Моррисоном в Австралии, следствие по которому безуспешно ведут уже четыре года, заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями.

Убийство заключенного вызвало широкий общественный резонанс, однако следствие всячески тормозилось на всех этапах работы. Жители Австралии ужаснулись убийством Моррисона.

Смерть австралийца наступила из-за потасовки между ним и пятью тюремными надзирателями 23 сентября 2016 года. Причиной смерти врачи Королевского госпиталя Аделаиды назвали смерть головного мозга. Распространившееся видео с избиением Моррисона вызвало гнев у граждан Австралии и по стране прокатилась волна протестов, что в скором времени привлекло внимание международной общественности, пишет Федеральное агентство новостей.

Инцидент привлек внимание российских правозащитников из некоммерческой организации Фонд борьбы с репрессиями, которые занимаются оказанием правовой помощи жертвам насилия со стороны правоохранителей по всему миру. В Telegram-канале ФБР указано, что юристы организации уже запросили разъяснения у премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, генерального прокурора Клэр Кэш и главы МВД Австралии Карен Эндрюс. Фонд был создан при поддержке известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.