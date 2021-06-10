Онищенко: изменения в процедуре ЕГЭ должны согласовываться со всеми сторонами

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Модернизация экзаменационных моделей ЕГЭ является позитивным моментом, однако в этом процессе должны учитываться мнения всех сторон.

Выпускники школ 2022 года будут сдавать Единый государственный экзамен по видоизмененным контрольным измерительным материалам (КИМ), которые продолжат модернизироваться вплоть до 2024 года. Прежде чем поддерживать те или иные модели, необходимо проанализировать итоги этого года, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с "ПолитЭкспертом".

"Надо рассмотреть все возможные варианты, выслушать все стороны и уже от этого отталкиваться. В сентябре, наверное, появятся первые предложения по изменению экзаменационных моделей. Давайте подождем. То, что дело не стоит на месте, — уже хорошо. Но не менее важно, в каком направлении оно будет двигаться", — отметил парламентарий.

Многие стали воспринимать ЕГЭ как данность, несмотря на бурную критику экзамена в 2001 году. Спустя 20 лет со дня введения процедуры многие учителя уже не представляют, как можно по-другому оценивать знания учеников, что является проблемой, добавил Онищенко.