Корнилов: Путин четко дал понять, что Москва не допустит вступления Украины в НАТО

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем интервью телеканалу «Россия-1» дал понять и НАТО, и Соединенным Штатам Америки, что Москва считает вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе «красной линией», которую никому нельзя пересекать.

Об этом в материале для RT пишет политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

При этом эксперт отметил, что, помимо слов, обращенных непосредственно к украинскому руководству и странам Запада, интервью Владимира Путина содержала и месседж, обращенных отечественным политикам и аналитикам, рассуждающим на тему российско-украинских отношений.

«Говоря о перспективах втягивания Украины в НАТО, Владимир Путин сказал: "Вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков — все так немножко посмеиваются над Зеленским и говорят: "Ну все это болтовня, ничего здесь не будет" — и так далее. У меня другое мнение". Президент предположил, что план присоединения Украины к Альянсу обсуждается ее натовскими партнерами», — напомнил Корнилов.

president.gov.ua / Офіс Президента України

И действительно, по его словам, из уст разнообразных российских комментаторов, достаточно часто можно услышать, заявления, что Украину никогда не примут в НАТО. При этом те, кто так говорит, зачастую ссылаются на Устав Североатлантического альянса, принятый в 1949 году, в котором прописан запрет на предоставление членства странам, у которых есть неразрешенные территориальные конфликты.

Однако, объясняет Корнилов, этот пункт содержится не в Уставе НАТО, а в специальном докладе о вступлении в Альянс, который не является документом, обязательным к исполнению. В том де докладе, например, говорится:

«Нет фиксированных или жестких критериев в вопросе о приглашении страны присоединиться к альянсу», — цитирует политолог.

К тому же, среди членов НАТО есть государства, между которыми имеются неразрешенные территориальные споры, напоминает Корнилов. Например, Испания оспаривает британский статус Гибралтара. Не говоря уже о территориальных спорах между странами-членами НАТО и странами, не входящими в Альянс – они есть и из много.

kremlin.ru / Администрация президента России

В своем интервью Владимир Путин указал российским политическим деятелям, как опасно недооценивать ситуацию. Если в Евросоюзе Украину действительно не хотят видеть полноправным членом, и об этом регулярно публично заявляют европейские лидеры, то на счет приема Украины в НАТО никаких жестких и категоричных заявлений не делается.

«Мы видим, что и сам Альянс, и США (а уж Вашингтон играет, мягко говоря, не последнюю роль в принятии решений там), и целый ряд ближайших соседей России (Польша и Балтийские страны) не раз поддерживали евро-атлантические устремления Украины», — отмечет эксперт.

При этом он указывает, что НАТО, конечно, не интересуют сами украинцы, и никто не собирается по-настоящему за них воевать. Именно поэтому в Альянсе постоянно придумывают поводы, чтобы не применять по отношению к Киеву Пятую статью Устава НАТО, которая обязывает всех членов Альянса защищать друг друга в случае агрессии.

Но НАТО чрезвычайно интересует украинская территория, которая вдается в российское подбрюшье, объясняет Корнилов.

«Путин как раз и указывает на опасность появления под Харьковом военных баз Альянса, что вынудит нас резко менять оборонную концепцию державы и потребует значительных расходов. Именно поэтому разговоры о том, что «этого не может быть никогда», лишь вредят делу, демобилизуют и влекут за собой недооценку угроз», — подчеркивает эксперт.

flickr.com / U.S. Army Europe

В заключение Владимир Корнилов добавляет, что очередное расширение НАТО не должно застать Россию врасплох, как это произошло в 1990-е годы. Россия должна заблаговременно и целенаправленно бороться с этими планами потенциальных противников и давать им понять, что вопросы расширения Альянса у российских границ – это не внутриевропейское дело, это та самая «красная линия», которую Москва никому не позволит перейти.