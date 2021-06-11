Натанзон: отношения России и Запада испортились гораздо раньше 2014 года

kremlin.ru / Администрация президента России

Череду обманов России Западом можно вспоминать очень долго, поэтому те, кто считает, что отношения между ними испортились в 2014 году, глубоко заблуждается.

Такое мнение в материале для RT высказал корреспондент ВГТРК Стас Натанзон.

«Те, кто думает, что отношения России и "коллективного Запада" (нет никакого коллективного Запада — есть США) испортились в 2014-м, конечно, не помнят 1999 год. Когда "коллективный Запад" начал утюжить не чужую нам Югославию, даже не предупредив Россию об этом», — пишет журналист.

Также он напоминает, как до бомбардировки Югославии «коллективный Запад» оказал не те только моральную, но и информационную, финансовую и техническую поддержку террористам, воевавшим против России на Кавказе.

Также отношения между Россией и Западом не были хорошими и в начале XXI века. В «нулевые годы» на российской территории американцы устроили по сути военную базу, обустроив в Ульяновской области перевалочный пункт, через который они перебрасывали грузы в Афганистан.

«Ну куда уж ближе? Но нет — именно тогда США начали планировать и строить систему ПРО вблизи России, которая никакой ПРО не являлась, конечно, а была и есть узаконенная система размещения нацеленных на Москву ракет "земля — земля". И недавний выход США из Договора РСМД это доказывает», — напоминает Натанзон.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, любому специалисту ясно, что выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности был запланирован еще тогда. Вашингтон собирался построить у российских границ свои установки «для ПРО», после чего выйти из ДРСМД и разместить на этих установках ударные ракеты, подлетное время которых до Москвы составит 15 минут.

«Череду обманов и кидков можно перечислять долго, — подчеркивает журналист. — Вот Ливия, например. Договорились сделать бесполетную зону, Россия поддержала — а по факту расчистили небо для авианалетов "коллективного Запада"».

Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем интервью не зря вспомнил о размещении советских ракет на Кубе, потому что это был единственный раз, когда Соединенные Штаты Америки поняли, что в случае размещения их ракет в Турции, угрожающих миллионам советских людей, в ответ они получат ракету, выпущенную по Майами, Нью-Йорку или Вашингтону.

Осознав это, американцы сразу перестали хитрить, расхотели обманывать Советский Союз и быстро убрали свои ракеты из Турции, напоминает Натанзон,

«Советские ракеты (даже до конца не развернутые) на Кубе тогда уберегли "коллективный Запад" от глупого и необдуманного поступка, который мог стоить миллионы человеческих жизней. Они бы и сейчас уберегли», — заключает журналист.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в начале текущей недели российский президент дал большое интервью телеканалу «Россия-1», в котором прокомментировал евроатлантические устремления украинских властей.

По словам Владимира Путина, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет Североатлантического Альянса, размещенных, например, в Харькове, до Москвы сократится до 7 – 10 минут. Россия, конечно, не может этого позволить, подчеркнул глава государства.