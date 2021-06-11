Погребинский предсказал скандал из-за формы между Украиной и УЕФА

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Требование УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) к Украине убрать с формы национальной футбольной команды политические надписи, можно рассматривать как обнадеживающее, но при этом оно может стать причиной скандала.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», — отметил эксперт для начала.

При этом он добавил, что после решения европейского спортивного органа относительно украинской футбольной формы, появилась надежда, что в Европе, возможно, обратят внимание на принятые Киевом в последнее время дискриминационные законы, а также на те законы, которые могут быть приняты украинской властью, например, скандальный закон «о коренных народах».

Но Украинская ассоциация футбола, по мнению Погребинского, может пойти на скандал с УЕФА, она будет сопротивляться требованию убрать с формы футболистов политические надписи и может быть даже обратится с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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А открытие чемпионата Европы пройдет уже 11 июня, напомнил политолог. То есть у Украины практически нет времени на то, чтобы исправить футбольную форму. Поэтому пока не ясно, чем закончится вся эта история.

«Тем не менее, в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», — напомнил политолог.

В заключение политолог выразил сомнение, что решение УЕФА означает желание Европы оказать сопротивление украинскому национализму. Просто этот спортивный орган действует в соответствии с собственными правилами, поэтому требование к Украине удалить политические лозунги с формы не означают радикального поворота.

Было бы совсем другое дело, если от Киева потребовали отменить законы, нарушающие права человека. Но ничего подобного пока не происходит, подчеркнул Погребинский.