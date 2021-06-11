Бутина: власти США осознали опасность бичевания полиции

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Соединенные Штаты Америки, после годичного разгула преступности, наконец определились со своими приоритетами и встали на защиту полицейских.

Об этом в личном Telegram-канале рассказала журналистка RT, политический активист и общественный деятель Мария Бутина, по словам которой преступность в США на протяжении последнего года уверенно ползла вверх, так как сотрудники полиции, лишившись защиты государства в случае применения силы в отношении нарушителей, начали массово увольняться со службы.

В конце концов, власти страны поняли, что, если данная тенденция будет продолжаться, Соединенные Штаты Америки ждут очень трудные времена, и попытались отыграть ситуацию с бичеванием полицейских назад.

Как рассказала Мария Бутина 9 июня, американский Сенат опубликовал первый доклад, в котором давалась оценка действиям полиции 6 января текущего года, когда протестующие ворвались в здание Капитолия.

Главный вывод доклада представляет собой попытку отыграть назад ситуацию с бичеванием полиции. В частности, там говорится, что в истории с проникновением протестующих в здание Капитолия 6 января виновно руководство полиции и других силовых структур США, и в то же время рядовые полицейские, пытавшиеся сдерживать протестующих, в докладе названы жертвами непрофессионализма начальства и агрессии толпы, пишет активистка.

Global Look Press / Lev Radin

«Америка держится на трех столпах: безусловной вере в свою непогрешимость и избранность (отсюда — наделение себя самих правом "строить демократии" по своему образу в любой точке земного шара), уверенности, что их выборы — самые честные в мире (с полным игнорированием фактов, что это, на деле, не так), а также на абсолютном праве полиции на применение силы по приказу государства», — объясняет Мария Бутина.

Судя по основной мысли доклада, который, что особенно интересно, поддержали и республиканцы, и демократы, власти страны наконец осознали, что заигрались в BLM (общественное движение Black Lives Matter – «Черные жизни имеют значение), и ощутили опасность лишиться одной из основ существования американской государственности.

В течение последнего года сотрудники полиции массово увольнялись по собственному желанию, не желая служить стране, которая перестала защищать их при выполнении ими профессионального долга, а напротив шельмовало за это.

«Преступность в стране уверенно поползла вверх, когда полицейские ощутили, что крайними за, например, противостояние чернокожим в любых ситуациях сделают именно их, заклеймят "белыми супрематистами" (сторонниками превосходства белой расы) и начнут бичевать в легальном и публичном поле. Преступники это тоже поняли и восприняли как карт-бланш», — продолжила рассказывать активистка в следующем посте.

Global Look Press / Sanjeev Singhal

Теперь же, по ее словам, до властей США наконец дошло, что без полиции не станет и государства, и теперь они начали искать, на кого переложить ответственность.

На следующий день после доклада Сената, свой доклад в защиту полиции, выпустила USPP (United States Park Police – Полиция парков), которая по приказу экс-президента США Дональда Трампа летом 2020 года разгоняла протестующих и BLM-активистов в Лафайет парке.

«Мы обнаружили, что у USPP были полномочия и право по своему усмотрению очистить парк Лафайет и прилегающие районы 1 июня», — приводит Мария Бутина цитату из отчета генерального инспектора Министерства внутренних дел США.

Таким образом, заключает активиста, Америка окончательно определилась с приоритетами и встала на сторону полиции. Но теперь вопрос заключается в том, поверят ли властям уже уволившиеся полицейские и захотят ли они вернуться на службу.

Global Look Press / Stanton Sharpe

Напомним, движение BLM развило в США активную деятельность после того, как в конце мая 2020 года в городе Миннеаполисе в ходе задержания погиб чернокожий мужчина Джордж Флойд, которому полицейский надавил коленом на шею. Позже суд признал сотрудника полиции виновным в гибели Флойда, несмотря на то, что экспертиза выявила в крови погибшего мужчины следы наркотических веществ, угнетавших дыхательную функцию.

Во многих американских городах, а также в крупных городах европейских стран, на протяжении нескольких месяцев после гибели Флойда проходили массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, которые зачастую сопровождались беспорядками, грабежами и мародерством.