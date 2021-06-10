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Госдеп назвал "СП-2" геополитическим проектом России

Политика
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Госдеп назвал «СП-2» геополитическим проектом России
archive.defense.gov / U.S. Department of Defense

Газопровод "Северный поток — 2" угрожает европейской безопасности. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Газопровод подрывает безопасность и экономическую стабильность европейских партнеров США. Среди них Украины и другие дружественные НАТО государства восточной Европы, заявил Прайс.

"Северный поток — 2" дипломат назвал геополитическим проектом России, который усилит ее влияние на континенте. По его словам, США и дальше продолжат оказывать санкционное давление на компании, обеспечивающие его строительство.

#госдеп #северный поток #геополитический проект
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